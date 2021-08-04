"Это было дико": россиянку поразил отдых в Египте

"Этот праздник что-то вроде нашей Пасхи. Празднуют его несколько дней. Люди приезжают целыми семьями, собираются за столом, набирают кучу еды, а все отходы – кости от рыбы, курицы, что угодно – плюют прямо на стол, на скатерть. Потом переходят за другой стол и делают то же самое. Наблюдать за этим, мягко говоря, не очень приятно, для нас это было дико...", — рассказала она, отметив, что об этом ее не предупреждали.