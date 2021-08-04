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"Это было дико": россиянку неприятно поразил отдых в Египте

Диана Товсепова
59 минут назад

Россиянка Юлия из Барановичей впервые отдохнула в египетском Шарм-эль-Шейхе и поделилась своим отзывом с Intex-press.

"Это было дико": россиянку поразил отдых в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она рассказал, что обычно с супругом отдыхала в Турции, но теперь они решили попробовать отдохнуть на Красном море. Турагентство предложило им хорошие варианты, отель четыре звезды, все включено.

"На картинке было все красиво. Но когда мы приехали, оказалось, что мебель в номере вся старая, пошарпанная. Дозаторы на шампунь, гель для душа все сломаны. Кондиционер мало того, что грязный, так еще и не работает. А когда я позвонила на ресепшн и сообщила о проблеме, мне просто нагрубили и повесили трубку", — рассказала она.

Супругам не понравился сервис и отель. Бытовые вопросы и неприятные ситуации возникали у них практически ежедневно:

"Примерно на пятый день, пока мы плавали в бассейне, у нас украли полотенце, которое выдают на лежаки. Стали спрашивать – никто ничего не видел. Я пошла разбираться, может, видеокамеры какие есть. Мне сказали: нет, камер нету, платите 20 долларов! Пришлось снова связываться с турагентством. Вечно были какие-то напряженные моменты. У нас полотенце украли, у друзей – стул с террасы. Кто должен сидеть и сторожить ваши стулья? Мы даже решили, что это какой-то вид местного бизнеса."

Странное впечатление у пары оставило празднование мусульманского праздника Курбан Байрам. Туристы испытали культурный шок.

"Этот праздник что-то вроде нашей Пасхи. Празднуют его несколько дней. Люди приезжают целыми семьями, собираются за столом, набирают кучу еды, а все отходы – кости от рыбы, курицы, что угодно – плюют прямо на стол, на скатерть. Потом переходят за другой стол и делают то же самое. Наблюдать за этим, мягко говоря, не очень приятно, для нас это было дико...", — рассказала она, отметив, что об этом ее не предупреждали.

Ранее "Рамблер" сообщал о популярных местах для отдыха.

Новости путешествий,Курбан Байрам,
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