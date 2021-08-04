Россиянка назвала поездку в Турцию разочарованием

Россиянка отдохнула на турецком курорте Кемер за 66 тысяч рублей и назвала поездк разочарованием. Об этом она сообщила на портале «Тонкости туризма».

Туристка пожаловалась на четырехчасовую задержку рейса, во время которой ей не предложили горячие напитки, а также на неудобный трансфер до отеля.

За 66 тысяч рублей она ожидала достойный отель, но он оказался «ушатан в ноль». Сантехника и мебель в номерах были старыми, так как ремонт проводился в 2013 году.

«Мебель как будто провела в сыром подвале пять-семь лет, а потом ее достали и установили в номере, а для контраста застелили свежим бельем».

Не понравились туристке и высокие цены на экскурсии и услуги спа-салонов. По ее мнению, выгоднее самостоятельно арендовать автомобиль и исследовать окрестности.

«Гиды ничего нового тут не расскажут. Говорит много, делает мало. Помощи или ответов на вопросы — ноль, а вот предложений экскурсий, обмена валют и прочего — пожалуйста».