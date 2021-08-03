Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму

Отдохнувший в Турции и в Крыму россиянин рассказал, куда ехать выгоднее. Он сравнил основные траты во время поездок в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В Крыму мужчина побывал в этом году, а в Стамбуле — в 2017 году. При подсчете цен автор учел изменения по курсу валют. В результате выяснилось, что цена за жилье на двух курортах практически идентична: стоимость за ночь в бюджетном отеле в Крыму составила 1,3 тысячи рублей, в Турции — 1,2 тысячи рублей.

Также, по словам автора, Крым вышел дороже в питании и поездках на общественном транспорта. Да и стоимость входных билетов для посещения достопримечательностей в Стамбуле ниже — разница измерялась в несколько сотен рублей. Таким образом, мужчина выяснил, что отдых за границей обойдется дешевле.

«Турецкий уровень комфорта однозначно выигрывает. Например, тех же автобусов, шведского стола в каждой гостинице и отсутствия хамства, которое на нашем полуострове, к сожалению, встречается»,

— отметил он.