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Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть в Крыму

Анна Арсеньева
2 часа назад

Эксперт в курортной сфере Анатолий Тарасенко рассказал, как купить дешевый тур в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, самостоятельным туристам стоит планировать поездку заранее, так как из-за высокого спроса выгодных предложений "практически не осталось".

Россияне, которые предпочитают "пакетные туры", могут найти дешевые путевки за несколько дней до отправления. Это связано с тем, что некоторые люди внезапно отказываются от поездки, и туроператорам приходится продавать тур по сниженной цене.

"Я бы рекомендовал мониторить сайты всех агрегаторов, читать отзывы. Да и в целом, пакетные туры выгоднее", — считает Тарасенко.

Он порекомендовал также выбирать более длительные варианты отдыха — от 10 до 14 дней, так как они выгоднее.

Ранее "Рамблер" сообщал, что аэропорт Симферополя побил рекорд по числу пассажиров.

Новости путешествий,Видео,Анатолий Тарасенко,
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