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Аэропорт Симферополя побил рекорд по числу пассажиров

Анна Арсеньева
3 часа назад

В июле аэропорт Симферополя побил рекорд по приему пассажиров: за месяц он обслужил более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Аэропорт Симферополя побил рекорд по числу пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

Пика пассажиропоток достиг 31 июля. В этот день аэропорт обслужил 44 тысячи 385 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Ранее "Рамблер" сообщал, что жители Крыма назвали отличия украинских и русских туристов.

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