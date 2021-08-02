Аэропорт Симферополя побил рекорд по числу пассажиров

"В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года", - говорится в сообщении.