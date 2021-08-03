Стюардесса унизила пассажирку из-за коротких шорт

В США стюардесса пригрозила выгнать из самолета пассажирку из-за внешнего вида. О произошедшем рассказала девушка с ником @sierrasteadman в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Alaska Airlines. К пассажирке подошла во время полета бортпроводница, грубо взяла за руку и начала "орать на весь салон", ругая ее внешний вид. На девушке были короткие шорты и топ. Стюардесса настаивала, чтобы американка "прикрылась", иначе ее выгонят из самолета.

На одном из роликов пассажирка показала свое заплаканное лицо в маске и капюшоне:

"Когда стюардесса опозорила тебя на весь самолет и хочет вышвырнуть из-за того, что на тебе надето".

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях:

«Не понимаю, как персонал может говорить такие гнусные вещи», «Сейчас все носят шорты и кроп-топы. Очень жаль, что это случилось именно с тобой», «Почему тогда пассажиры не жалуются на внешний вид стюардесс?».