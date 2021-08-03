Названы бюджетные направления для отдыха в августе

Туроператоры перечислили самые бюджетные направления для отдыха россиян в августе. Эксперты назвали сразу три страны: Абхазию, Турцию и Грецию. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным специалистов, в Абхазию можно купить путевку за 15 тысяч рублей. При этом в стоимость включен перелет через Сочи и недельное проживание в двухзвездочном отеле без питания. Турция и Греция также остаются недорогими странами для путешествий, отмечают эксперты.
«Турция — самое популярное, массовое и выгодное по цене направление для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении. В цену входит перелет»,
— рассказали в пресс-службе туроператора «Tui Россия», подчеркнул, что недельный отдых в Греции в трехзвездочных апартаментах без питания обойдется в такую же сумму.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы популярные места для романтического отдыха.