Названы бюджетные направления для отдыха в августе

«Турция — самое популярное, массовое и выгодное по цене направление для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении. В цену входит перелет»,