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Названы популярные места для романтического отдыха

Катерина Саломе
1 час назад

Стало известно о самых популярных направлениях для романтического отдыха в начале осени. К ним относятся Ялта и Сочи. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Названы популярные места для романтического отдыха
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным аналитиков, как правило, длительность поездок составляет десять дней. При этом средняя стоимость проживания варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей за ночь. Самые бюджетные варианты размещения можно найти в Новом Афоне, а самые дорогие — в Лахденпохье.

Эксперты назвали и другие востребованные направления начала осени. Среди них оказались Санкт-Петербург, Новый Афон, город Лахденпохья в Республике Карелия и Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Кисловодск и Воронеж.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму.

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