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Стюардесса назвала способы обезопасить себя от инфекций в отеле

Катерина Саломе
43 минуты назад

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала, как обезопасить себя в отелях от нежелательной инфекции. Об этом девушка поведала в своем TikTok-аккаунте.

Способы обезопасить себя от инфекций в отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению бортпроводницы, не стоит пользоваться стеклянными стаканами, если в номере нет посудомойки, ведь есть риск, что их плохо помыли. Также девушка рекомендует заворачивать пульт от телевизора в прозрачный пакет.

«Так много людей брали пульт в руки, а вы не имеете ни малейшего понятия, дезинфицировали ли его после всех туристов»,

— отметила американка.

Кроме этого, стюардесса посоветовала не отчаиваться, если в проживание не включен завтрак. Ведь можно нагреть воду в кофеварке, взять пакет овсянки быстрого приготовления и заварить кашу в чашке.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стюардесса объяснила, почему они не любят летать в Китай.

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