Способы обезопасить себя от инфекций в отеле

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала, как обезопасить себя в отелях от нежелательной инфекции. Об этом девушка поведала в своем TikTok-аккаунте.

По мнению бортпроводницы, не стоит пользоваться стеклянными стаканами, если в номере нет посудомойки, ведь есть риск, что их плохо помыли. Также девушка рекомендует заворачивать пульт от телевизора в прозрачный пакет.

«Так много людей брали пульт в руки, а вы не имеете ни малейшего понятия, дезинфицировали ли его после всех туристов»,

— отметила американка.

Кроме этого, стюардесса посоветовала не отчаиваться, если в проживание не включен завтрак. Ведь можно нагреть воду в кофеварке, взять пакет овсянки быстрого приготовления и заварить кашу в чашке.