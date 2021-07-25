Стюардесса объяснила, почему они не любят летать в Китай

Стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, что многие бортпроводники не любят рейсы в Китай. По ее словам, китайцы отличаются от других пассажиров.

Например, они очень любопытны и фотографируют не только достопримечательности в городах, но и все на борту, в том числе бортпроводниц, не спрашивая разрешения.

Кроме того, многие жители Китая не очень хорошо знают английский язык. Это усложняет взаимодействие, а полеты длятся больше семи часов. Стюардессам приходится объясняться жестами.

Еще, как рассказала девушка в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен", на рейсах в Китай быстрее всего заканчиваются напитки. Пассажиры из этой страны пьют очень много чая и алкоголя.