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Стюардесса объяснила, почему они не любят летать в Китай

Анна Арсеньева
1 час назад

Стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, что многие бортпроводники не любят рейсы в Китай. По ее словам, китайцы отличаются от других пассажиров.

Стюардесса объяснила, почему они не любят летать в Китай
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Например, они очень любопытны и фотографируют не только достопримечательности в городах, но и все на борту, в том числе бортпроводниц, не спрашивая разрешения.

Кроме того, многие жители Китая не очень хорошо знают английский язык. Это усложняет взаимодействие, а полеты длятся больше семи часов. Стюардессам приходится объясняться жестами.

Еще, как рассказала девушка в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен", на рейсах в Китай быстрее всего заканчиваются напитки. Пассажиры из этой страны пьют очень много чая и алкоголя.

Ранее "Рамблер" рассказывал про самых проблемных туристов.

Новости путешествий,Emirates,
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