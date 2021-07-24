«Китайцы — отражение русских»: самые проблемные туристы

Эксперты назвали англичан самыми сложными туристами. Об этом сообщает CNN. Чаще всего их обвиняют в том, что они устраивают пьяные дебоши и драки, пренебрегают местной кухней, всячески демонстрируют свое превосходство и ведут себя ужасно грубо. Также специалисты отметили, что европейцы на континенте ведут себя более сдержанно и вежливо даже опьянев. «Рамблер» выяснил, каких еще туристов не слишком жалуют на курортах и почему.

Фото: Кадр из фильма "Евротур" Кадр из фильма "Евротур"

Китайцы

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Среди основных претензий — привычка перемещаться большими группами, игнорирование местных правил поведения, неумеренная страсть к фотографированию всего вокруг (впрочем, этим грешат и японские туристы), невзирая на место и обстоятельства. Ну и бонусом — специфическое поведение в ресторанах. Китайцев не слишком заботит впечатление, которое они производят на окружающих. Так что пребывание с ними за одним столом (или соседним) может добавить немало неприятных минут. Они не стесняются издавать неприличные звуки, шумно сморкаться и выплевывать остатки еды.

Немцы

Представители этой нации отличаются крайней педантичностью. Все должно быть так, как прописано и утверждено. Немецкие туристы крайне требовательны, они отмечают все мелкие ошибки и несоответствия. Любое отклонение от плана заканчивается жалобой, будь то пропущенный пункт в экскурсии или неточное совпадение обещанного номера с реальным, вплоть до цвета штор. Немцы чаще других туристов обращаются в суд. На пляже немки чаще других туристок любят загорать топлес, что не всем нравится.

Финны

Ближайшие соседи жителей Ленинградской области не скрывают своей любви к горячительным напиткам и на отдыхе отдаются этой страсти полностью. Кроме того, они тоже любят шумные разговоры, а иногда и пение — особенно, если под рукой есть караоке.

Россияне

Наших туристов также часто упрекают в пристрастии к алкоголю и неумении себя контролировать. Кроме того, россиян считают угрюмыми и невоспитанными. Нарекания вызывает и привычка забирать с собой из номера все, что не прибито к полу.

В соцсетях нередко обсуждают поведение туристов из разных стран. Вот только некоторые высказывания. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Тень: «Единственная категория, которую избегаю я — это соотечественники. Когда слышу русскую речь, немедленно перехожу на английский».

Наталья: «В Тунисе отдыхали по соседству с итальянской семьёй — это цыганский табор».

Светлана: «Итальянцы очень громкие, почти как китайцы, только не плюются».

Наталья Б: «Немцы не нравятся, были в Турции, их в отеле было много. Ведут себя шумно, много пьют и курят, не обращая внимания ни на кого. В общем отдыхают на всю катушку, на окружающих наплевать. Последнюю ночь из-за них не спали, над нами в номере поселились, всю ночь гудели, без конца выходили на балкон, хлопая дверью, без конца там курили, шумели, орали».

Елена: «Ужасное впечатление от пляжей в Будве. Вечно курящие и орущие на своих внуков сербки. Никакого покоя и отдыха у моря, и один никотин. Одна заканчивает курить на пляже, другая начинает. Да ещё орущие мамаши с Украины».

Роман: «Плыли недавно в Турции на яхте вместе с французской семьей, такие горлопаны, я лежал на верхней палубе для загара, а они были внизу. Я закрыл глаза и на минуту показалось, что я уже в Париже..»

Марина: «Думала, что немцы треш, но на Крите были поляки... Это что-то с чем-то, в 8 утра папаши семейств уже, что у нас называется "в сопли", выясняют отношения с женами. Орут, падают на других и все время бухают... Переселялись от них подальше».

Маша: «Я столкнулась с буйными англичанами. Носились вокруг бассейна с водными пистолетами, рикошетом доставалось всем. Причём не дети, а взрослые лоси».

Галия: «Я много путешествовала и хуже голландцев не видела никого. Даже англичане по части алкоголя и поведения ПОСЛЕ им уступают. И вообще, когда насмотришься на голландцев, англичан и немцев на отдыхе, очень зауважаешь соотечественников. Китайцы действительно шумные, но всё-таки неопасные».

Ева: «Китайцы — отражение русских. Прожила пять лет за границей и все знакомые и друзья иностранцы говорят, что китайцы себя ведут точно также как русские, а русские, как китайцы. Подтверждаю, ибо сама жила в Китае три года».

Вадим Митин: «Поляки тоже не очень. Есть городские (Варшава, Краков, Гданьск....) так они еще более-менее, а есть из сельской местности (это сразу видно) — шумные, никогда не спящие, носящие подносы еды прям на лежаки. В море обычно не купаются, громко пшекают (и день и ночь) у бассейна, занимая цокольный этаж - лазают исключительно через балкон».

Ольга Большакова: «Безумно громкие итальянцы. Но именно шок был от румын. Лежишь себе на лежаке под зонтиком и вдруг тень от зонта исчезает, открываешь глаз, а тетка румынка тащит твой зонт к себе, а другая тащит другой зонт, украв его еще у кого- то. Приходили позже всех и просто отбирали и зонты, и лежаки у всех подряд. Такого беспредела никогда не видела».