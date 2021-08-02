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Осквернившая «Город мертвых» на Кавказе туристка заявила об угрозах

Анна Арсеньева
3 часа назад

Россиянка Вероника Тюпа рассказала об угрозах после обвинений в осквернении "Города мертвых" в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Осквернившая «Город мертвых» туристка заявила об угрозах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам туристки, ей начали поступать угрозы в социальных сетях под видео, на котором она держала в руках кости людей в старинном некрополе на Кавказе.

"Я по сей день пребываю в шоке, как люди, которые почитают своих предков, и считают это место священным, могут оставлять его в открытом доступе для всех. Я думала, что это муляж", — объяснила свой поступок россиянка.

Кадр из видео

Теперь девушка рассчитывает получить штраф максимум в 40 тысяч рублей и избежать более сурового наказания. В полиции уже начали проверку. Туристке грозит обвинение по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции.

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