Осквернившая «Город мертвых» туристка заявила об угрозах

Россиянка Вероника Тюпа рассказала об угрозах после обвинений в осквернении "Города мертвых" в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам туристки, ей начали поступать угрозы в социальных сетях под видео, на котором она держала в руках кости людей в старинном некрополе на Кавказе.
"Я по сей день пребываю в шоке, как люди, которые почитают своих предков, и считают это место священным, могут оставлять его в открытом доступе для всех. Я думала, что это муляж", — объяснила свой поступок россиянка.
Теперь девушка рассчитывает получить штраф максимум в 40 тысяч рублей и избежать более сурового наказания. В полиции уже начали проверку. Туристке грозит обвинение по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции.