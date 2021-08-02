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В Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции

Стелла Шмель
2 часа назад

Туристы, отдыхающие в Турции, массово фотографируются на фоне пожаров. Многие снимки встречают большим количеством лайков.

В Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции
Фото: InstagramInstagram

Юмор девушки пользователи не оценили, впоследствии она ограничила возможность комментирования.

На днях Виктория Лопырева опубликовала снимок и подписала его: "Я такая горячая, что аж все вокруг горит". Звезду упрекнули в неуместном юморе, подпись к фотографии она изменила.

В комментариях модели и телеведущей Виктории Лопыревой пользователи разделились на два лагеря. Пока одни спрашивают про секреты фигуры звезды и обстановку в Турции, другие осуждают снимок девушки.

"Очень уместное фото",

- написала пользовательница @katja_sharamet.

"За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения",

- написал другой подписчик.

Туристы, которые фотографируются на фоне пожара в Турции, массово получают негативные комментарии.

"Ух ты, какое милое, забавное фото, молодец, ты такой цивилизованный выглядишь ... делаешь селфи в такой грустной ситуации? Нам, туркам, грустно, независимо от национальности, религии, языка или расы, люди - люди. Поэтому мы турки, потому что мы в первую очередь люди ... Позор таким, как вы. Вы как ученик начальной школы. Непочтительный",

- написал в комментариях снимка мужчины на фоне горящего побережья пользователь @gamze.celebii (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка рассказала о пожарах в Турции.

Новости путешествий,Виктория Лопырева,
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