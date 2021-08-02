В Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции

Туристы, отдыхающие в Турции, массово фотографируются на фоне пожаров. Многие снимки встречают большим количеством лайков.
Юмор девушки пользователи не оценили, впоследствии она ограничила возможность комментирования.
На днях Виктория Лопырева опубликовала снимок и подписала его: "Я такая горячая, что аж все вокруг горит". Звезду упрекнули в неуместном юморе, подпись к фотографии она изменила.
В комментариях модели и телеведущей Виктории Лопыревой пользователи разделились на два лагеря. Пока одни спрашивают про секреты фигуры звезды и обстановку в Турции, другие осуждают снимок девушки.
"Очень уместное фото",
- написала пользовательница @katja_sharamet.
"За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения",
- написал другой подписчик.
Туристы, которые фотографируются на фоне пожара в Турции, массово получают негативные комментарии.
"Ух ты, какое милое, забавное фото, молодец, ты такой цивилизованный выглядишь ... делаешь селфи в такой грустной ситуации? Нам, туркам, грустно, независимо от национальности, религии, языка или расы, люди - люди. Поэтому мы турки, потому что мы в первую очередь люди ... Позор таким, как вы. Вы как ученик начальной школы. Непочтительный",
- написал в комментариях снимка мужчины на фоне горящего побережья пользователь @gamze.celebii (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка рассказала о пожарах в Турции.