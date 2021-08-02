В Сети осудили снимки на фоне пожарища в Турции

"Ух ты, какое милое, забавное фото, молодец, ты такой цивилизованный выглядишь ... делаешь селфи в такой грустной ситуации? Нам, туркам, грустно, независимо от национальности, религии, языка или расы, люди - люди. Поэтому мы турки, потому что мы в первую очередь люди ... Позор таким, как вы. Вы как ученик начальной школы. Непочтительный",