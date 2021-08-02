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В Сочи начали вакцинировать туристов по новым правилам

Анна Арсеньева
28 минут назад

В Сочи туристы начали проходить вакцинацию от коронавируса по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности". Об этом сообщает РИА Новости.

Отдыхающие, заселившиеся в отели 1 августа, делают прививку в пунктах торгового центра "МореМолл" и у сочинского Морпорта.

"Нам, вернее мужу, позвонили из санатория, написали, что появились новые правила, чтобы мы были готовы. Где-то месяца за полтора они нам сообщили, что нужны будут ПЦР, а после первого августа – прививки", – рассказала туристка из Москвы.

Всего на территории Сочи более 30 прививочных пунктов, три из них – мобильные, один находится в отеле "Жемчужина".

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы покидают Анапу из-за введенных ограничений.

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