В Сочи начали вакцинировать туристов по новым правилам

В Сочи туристы начали проходить вакцинацию от коронавируса по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности". Об этом сообщает РИА Новости.
Отдыхающие, заселившиеся в отели 1 августа, делают прививку в пунктах торгового центра "МореМолл" и у сочинского Морпорта.
"Нам, вернее мужу, позвонили из санатория, написали, что появились новые правила, чтобы мы были готовы. Где-то месяца за полтора они нам сообщили, что нужны будут ПЦР, а после первого августа – прививки", – рассказала туристка из Москвы.
Всего на территории Сочи более 30 прививочных пунктов, три из них – мобильные, один находится в отеле "Жемчужина".
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы покидают Анапу из-за введенных ограничений.