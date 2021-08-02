Туристы покидают Анапу из-за введенных ограничений

Отдыхающие массово покидают Анапу, из-за чего в местном аэропорту наблюдается скопление людей. Туристы улетают из-за ограничений в регионе, введенных 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Напомним, с 1 августа при заселении в местную гостиницу туристы обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест вместе с медотводом от прививки, либо справку о перенесенном COVID-19, либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа.

Чтобы заселиться в отель, недостаточно лишь отрицательного текста на коронавирус.

На малолетних детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе (не старше, чем шесть месяцев от даты заселения в отель).