Жители Крыма назвали отличия украинских и русских туристов

"Одно из самых главных отличий — акцент, с которым говорят украинцы на русском языке, но только если они с западных регионов или деревень. Однако большинство все же говорят чисто, что даже не поймешь, откуда человек приехал, пока он сам не скажет. У нас всегда отлично относились ко всем — независимо от пола, возраста, расы или вероисповедания. Главное условие — вести себя адекватно и не мешать остальным",