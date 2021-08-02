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Жители Крыма назвали отличия украинских и русских туристов

Стелла Шмель
1 час назад

Жители Крыма, работа которых так или иначе связана со сферой туризма, рассказали об отличиях между туристами из России и Украины.

Жители Крыма назвали отличия украинских и русских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одно из самых главных отличий — акцент, с которым говорят украинцы на русском языке, но только если они с западных регионов или деревень. Однако большинство все же говорят чисто, что даже не поймешь, откуда человек приехал, пока он сам не скажет. У нас всегда отлично относились ко всем — независимо от пола, возраста, расы или вероисповедания. Главное условие — вести себя адекватно и не мешать остальным",

— рассказал житель Симферополя Андрей Марущенко в интервью РИА ФАН.

А Наталья из Ялты, которая с 2008 года занимается организацией отдыха и подбором жилья в Крыму, отметила, что украинцы чаще приезжали поездами и "брали с собой еду", в то время как россияне предпочитали самолеты и не жалели денег на отдых.

"Украинцы привыкли отдыхать, что называется, за три копейки, арендуя недорогие квартиры и отдыхая на море не на лежаках, а полотенцах. Это же касается кафе и ресторанов: российские туристы их гораздо чаще посещают, нежели украинские, которые обычно готовят дома. В этом нет ничего плохого, просто так сложилось".

Ранее "Рамблер" писал, что туристы покидают Анапу в массовом порядке.

Новости путешествий,РИА ФАН,
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