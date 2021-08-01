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Нагрузка на отели в Сочи снизилась

Елизавета Назарова
2 часа назад

Отельеры рассказали, как снизилось количество бронирований после введения новых правил. Об этом сообщает Tourdom.

Нагрузка на отели в Сочи снизилась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Некоторые представители отелей заявляют, что сейчас загрузка номерного фонда на 30-40% ниже, чем была в августе прошлого года. Они отмечают, что большинство бронирований были сделаны еще до введения ограничений.

«На следующей неделе ожидаем некоторого улучшения динамики за счет того, что вакцинированных, а также тех, кто готов сделать прививку, становится больше», – рассказала директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.

Генеральный директор отеля «Сочи Парк» Валерий Данченко рассказал, что в первой декаде августа загрузка номеров составила 90%. Прогнозы на вторую и третью составляет 60%. По его словам, эта цифра на 10-15% меньше, чем была в прошлом году.

Данченко назвал оправданным введения требования о предъявлении ПЦР-тестов. Он заявил, что в июле в гостинице не было ни одного случая коронавируса. При этом обязательную вакцинацию он считает чрезмерной и надеется, что власти пересмотрят это ограничение.

Ранее "Рамблер" сообщал, что с 1 августа на Кубани ужесточили правила заселения в отели.

Новости путешествий,Валерий Данченко,Ольга Филипенкова,
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