Нагрузка на отели в Сочи снизилась

Отельеры рассказали, как снизилось количество бронирований после введения новых правил. Об этом сообщает Tourdom.

Некоторые представители отелей заявляют, что сейчас загрузка номерного фонда на 30-40% ниже, чем была в августе прошлого года. Они отмечают, что большинство бронирований были сделаны еще до введения ограничений.

«На следующей неделе ожидаем некоторого улучшения динамики за счет того, что вакцинированных, а также тех, кто готов сделать прививку, становится больше», – рассказала директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.

Генеральный директор отеля «Сочи Парк» Валерий Данченко рассказал, что в первой декаде августа загрузка номеров составила 90%. Прогнозы на вторую и третью составляет 60%. По его словам, эта цифра на 10-15% меньше, чем была в прошлом году.

Данченко назвал оправданным введения требования о предъявлении ПЦР-тестов. Он заявил, что в июле в гостинице не было ни одного случая коронавируса. При этом обязательную вакцинацию он считает чрезмерной и надеется, что власти пересмотрят это ограничение.