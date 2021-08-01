На Кубани ужесточили правила заселения в отели

Теперь у всех туристов, прибывающих на Кубань, будут требовать справку о выздоровлении после коронавируса, при этом с момента заболевания должно пройти не более полугода. Также можно предъявить сертификат о вакцинации или сделать ПЦР-тест и справку о медотводе от прививки. Кроме того, в отели заселяют туристов, которые готовы привиться во время отдыха.