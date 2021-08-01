На Кубани ужесточили правила заселения в отели

С 1 августа в Краснодарском крае вводятся новые меры относительно туристов, заселяющихся в отель. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь у всех туристов, прибывающих на Кубань, будут требовать справку о выздоровлении после коронавируса, при этом с момента заболевания должно пройти не более полугода. Также можно предъявить сертификат о вакцинации или сделать ПЦР-тест и справку о медотводе от прививки. Кроме того, в отели заселяют туристов, которые готовы привиться во время отдыха.
Для несовершеннолетних, прибывающих на курорт, нужен ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты составили рейтинг неожиданных морских курортов РФ.