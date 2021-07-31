Эксперты составили рейтинг неожиданных морских курортов РФ

О самых неожиданных местах для морского отдыха рассказали российские туроператоры, сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную от агентства “Алеан”.

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Первое место специалисты отдали Балтийскому морю, которое назвали наиболее комфортным из-за мягкой погоды. Особо рекомендованы для отдыза пляжи Калининградской области.

Следующей альтернативной привычным курортам названо Японское море. Купальный сезон здесь длится с июля до конца сентября, а температура воды, например, во Владивостоке не отличается от той, к которой отдыхающие привыли в Сочи.

Следующими в рейтинге оказались Азовское и Каспийское моря, приобретающие с каждым годом все большую популярность. Также эксперты советуют посетить Белое и Баренцево моря, правда, вода в них довольно холодная, зато природа вокруг невероятно красива.