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Эксперты составили рейтинг неожиданных морских курортов России

Александра Нечаева
2 часа назад

О самых неожиданных местах для морского отдыха рассказали российские туроператоры, сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную от агентства “Алеан”.

Эксперты составили рейтинг неожиданных морских курортов РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

Первое место специалисты отдали Балтийскому морю, которое назвали наиболее комфортным из-за мягкой погоды. Особо рекомендованы для отдыза пляжи Калининградской области.

Следующей альтернативной привычным курортам названо Японское море. Купальный сезон здесь длится с июля до конца сентября, а температура воды, например, во Владивостоке не отличается от той, к которой отдыхающие привыли в Сочи.

Следующими в рейтинге оказались Азовское и Каспийское моря, приобретающие с каждым годом все большую популярность. Также эксперты советуют посетить Белое и Баренцево моря, правда, вода в них довольно холодная, зато природа вокруг невероятно красива.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказал, в каком российском море теплая вода.

Новости путешествий,РИА Новости,
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