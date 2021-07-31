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Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции

Диана Товсепова
31 июля 2021

Генконсульство России в Анталье призывает российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации, в том случае, если они находятся в пожароопасных регионах Турции.

Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
Фото: @omerkanburoglu/Twitter@omerkanburoglu/Twitter

Граждане РФ, по данным российской дипмиссии, не пострадали в результате мощного лесного пожара в районе курорта Мармарис. Дипмиссия не получала запросов от российских туристов из Бодрума, где также возникли очаги пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, россиянка, отдыхающая в турецком курортном городе Сиде, рассказала о реальной обстановке с пожарами. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала Mash.

По словам российской туристки Александры, 28 июля в 10 утра по местному времени над городам образовалась огромная дымовая завеса.

"Огромная дымовая завеса, море в пепле... горит лес между Сиде и Антальей...

В гостинице сказали, что в местности, где горит лес, очень много экскурсий проводится...", — рассказала она.

Самолеты на глазах туристов зачерпывали воду из моря и тушили лес. Причем власти уже начали эвакуацию жилых кварталов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о ситуации в Анталье.

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