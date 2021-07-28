В Анталье (Турция) бушует мощный лесной пожар. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении пожара в районе Манавгата. Об этом сообщила администрация провинции 28 июля.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", — говорится в сообщении администрации.

На кадрах в Сети видно, что над городом в непосредственной близости от жилых домов виден густой черный дым. Возгорание, по данным местных СМИ, возникло в двух точках близлежащего лесного массива во второй половине дня. Пламя быстро распространилось на большой территории из-за сильного ветра.

Огонь продолжает распространяться. Три жилых квартала в провинции уже эвакуированы. Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства страны, уже отправился в зону стихийного бедствия.

Телеграм-канал Lifeshot публикует видео от туристов, которые наблюдают за пожаром с территории отеля. В Сети удивились железному спокойствию отдыхающих из России.