Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Горят леса: в турецкой Анталье эвакуируют жилые кварталы

Диана Товсепова
1 час назад

В Анталье (Турция) бушует мощный лесной пожар. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении пожара в районе Манавгата. Об этом сообщила администрация провинции 28 июля.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", — говорится в сообщении администрации.

На кадрах в Сети видно, что над городом в непосредственной близости от жилых домов виден густой черный дым. Возгорание, по данным местных СМИ, возникло в двух точках близлежащего лесного массива во второй половине дня. Пламя быстро распространилось на большой территории из-за сильного ветра.

Огонь продолжает распространяться. Три жилых квартала в провинции уже эвакуированы. Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства страны, уже отправился в зону стихийного бедствия.

Телеграм-канал Lifeshot публикует видео от туристов, которые наблюдают за пожаром с территории отеля. В Сети удивились железному спокойствию отдыхающих из России.

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы не могут покинуть Симферополь.

Новости путешествий,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители