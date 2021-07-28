Туристам не дают улететь из Симферополя

На трассе в аэропорт Симферополя 28 июля образовалась километровая пробка на въезд. Движение на этом участке затруднено настолько, что пассажирам приходилось выходить с чемоданами из машин и спешить к аэропорту через поле, чтобы успеть на свой рейс. Об этом рассказал корреспондент ИА DEITA.RU.

Затор, по словам очевидцев, собрался из-за того, что шлагбаумы на въезде в аэропорт перекрыли из-за чьего-то ареста. Предположительно, это может быть связано с прокурорской проверкой по факту посадки самолета "Boeing 738" авиакомпании "Якутия". 27 июля самолет приземлился с вибрациями в двигателе. Посадка, по данным СМИ, была экстренной, но аэропорт Симферополя это опроверг, заявив, что 27 июля все принятые рейсы были плановыми.

Однако Южная транспортная прокуратура начала проверку. При этом авиакомпания "Якутия" уже прославилась частыми задержками рейсов и многочисленными жалобами клиентов. Поэтому сначала заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура, а потом и Министерство транспорта РФ. В этот раз самолет, который приземлился в Симферополе, перед обратным рейсом задержали всего лишь на 15 часов.