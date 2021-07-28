Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристам массово не дают улететь из Симферополя

Диана Товсепова
1 час назад

На трассе в аэропорт Симферополя 28 июля образовалась километровая пробка на въезд. Движение на этом участке затруднено настолько, что пассажирам приходилось выходить с чемоданами из машин и спешить к аэропорту через поле, чтобы успеть на свой рейс. Об этом рассказал корреспондент ИА DEITA.RU.

Туристам не дают улететь из Симферополя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Затор, по словам очевидцев, собрался из-за того, что шлагбаумы на въезде в аэропорт перекрыли из-за чьего-то ареста. Предположительно, это может быть связано с прокурорской проверкой по факту посадки самолета "Boeing 738" авиакомпании "Якутия". 27 июля самолет приземлился с вибрациями в двигателе. Посадка, по данным СМИ, была экстренной, но аэропорт Симферополя это опроверг, заявив, что 27 июля все принятые рейсы были плановыми.

Однако Южная транспортная прокуратура начала проверку. При этом авиакомпания "Якутия" уже прославилась частыми задержками рейсов и многочисленными жалобами клиентов. Поэтому сначала заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура, а потом и Министерство транспорта РФ. В этот раз самолет, который приземлился в Симферополе, перед обратным рейсом задержали всего лишь на 15 часов.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что власти допустили закрытие турсеозна в Крыму.

Новости путешествий,Минтранс РФ,РИА "Дейта",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители