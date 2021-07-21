Аксенов допустил закрытие турсезона в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о планах закрыть туристический сезон в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.Аксенов отметил, что пока планов закрывать туристический сезон на полуострове нет, но если ситуация ухудшится, то придется вводить новые ограничительные меры."Сейчас делать этого мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее"Ранее "Рамблер" сообщал, что Крым в пятый раз обновил рекорд заболевших COVID-19.