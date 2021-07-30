Туристы без прививки в Сочи будут оштрафованы

Туристы в Сочи, которые не сделали прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Так, с 1 августа меняются условия проживания гостей, как заявили в пресс-службе муниципалитета заявили. Для заселения в отель по новым правилам необходимо предъявить справку о перенесенном COVID-19 с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, но с письменным согласием сделать прививку на курорте не позже, чем через три дня после заселения.