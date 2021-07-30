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Туристы без прививки в Сочи будут оштрафованы

Диана Товсепова
1 час назад

Туристы в Сочи, которые не сделали прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Туристы без прививки в Сочи будут оштрафованы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, с 1 августа меняются условия проживания гостей, как заявили в пресс-службе муниципалитета заявили. Для заселения в отель по новым правилам необходимо предъявить справку о перенесенном COVID-19 с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, но с письменным согласием сделать прививку на курорте не позже, чем через три дня после заселения.

"И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — отметила Батяйкина.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, в каком российском море теплая вода.

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