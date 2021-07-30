Эксперт рассказал, в каком российском море теплая вода

"Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море",