Россиянка проехалась на боковушке у туалета

Жительница России отправилась в путешествие фирменным поездом "Белые ночи" и определила его недостатки. Впечатлениями от поездки она поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
За два дня до поездки в Вологду она купила билет, но так как свободных мест почти не оставалось, ей пришлось взять верхнюю полку у туалета.
Главный недостаток, который обнаружила путешественница, это сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком. Полусидеть теперь стало невозможно.
"Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться".
Из плюсов новых поездов - столики с шахматной доской, индивидуальные розетки, "приличные" туалеты и плотная дверь к ним, которая помогает сдерживать неприятный запах.
Ранее "Рамблер" писал, почему сидячее место в поезде лучше плацкарта.