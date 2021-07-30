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Россиянка проехалась на боковушке у туалета в поезде "Белые ночи"

Стелла Шмель
1 час назад

Жительница России отправилась в путешествие фирменным поездом "Белые ночи" и определила его недостатки. Впечатлениями от поездки она поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка проехалась на боковушке у туалета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За два дня до поездки в Вологду она купила билет, но так как свободных мест почти не оставалось, ей пришлось взять верхнюю полку у туалета.

Главный недостаток, который обнаружила путешественница, это сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком. Полусидеть теперь стало невозможно.

"Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться".

Из плюсов новых поездов - столики с шахматной доской, индивидуальные розетки, "приличные" туалеты и плотная дверь к ним, которая помогает сдерживать неприятный запах.

Ранее "Рамблер" писал, почему сидячее место в поезде лучше плацкарта.

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