Россиянка проехалась на боковушке у туалета

Жительница России отправилась в путешествие фирменным поездом "Белые ночи" и определила его недостатки. Впечатлениями от поездки она поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Фото: РИА Новости РИА Новости

За два дня до поездки в Вологду она купила билет, но так как свободных мест почти не оставалось, ей пришлось взять верхнюю полку у туалета.

Главный недостаток, который обнаружила путешественница, это сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком. Полусидеть теперь стало невозможно.

"Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться".