Почему сидячее место в поезде лучше плацкарта

Когда покупаешь билеты в другой город, возникает дилемма: брать место в сидячем или плацкартном вагоне. На длинные расстояния путешественники чаще берут место в плацкарте, ведь там можно лечь и поспать. «Рамблер» рассказывает, почему иногда стоит идти против традиции и брать сидячее место.

Это дешевле

Безусловное преимущество сидячего места — дешевизна: даже средненькое верхнее лежачее у туалета дороже комфортного кресла у окна. Сравним билеты на рейсы Москва — Санкт-Петербург на пятницу 6 августа 2021 года. Самая низкая стоимость билета в сидячий вагон — 825 рублей, в плацкарт — почти в два раза больше, 1400 рублей. Подобная схема работает для всех поездов, кроме высокоскоростных.

Больше возможностей для спонтанных поездок

Дешевые билеты в плацкарт и купе разбирают в первую очередь. За пару дней до отправления остаются либо дорогие предложения, либо сидячие места. Можно дожидаться, пока кто-нибудь сдаст билет в последний момент, на это нет гарантий. Сидячие места — идеальный, хоть и вынужденный вариант для путешествий «прямо завтра».

Все еще можно выспаться

Сидячие вагоны в поездах не похожи на те, что установлены в электричках. Места в первом классе напоминают мягкие кресла междугородних автобусов: у них есть подлокотники, откидывается спинка, у проводника можно попросить плед и подушку. Сидения второго и третьего классов менее комфортны: выспаться помогут надувная подушка путешественника и маска для сна.

Удобней работать

И в плацкарте, и в купе не поработаешь на ноутбуке: лежа некомфортно, а столик чаще всего общий. В сидячих вагонах предусмотрены откидные столики для каждого, работает Wi-Fi и есть доступ к розеткам.

Когда плацкарт лучше сидячего вагона