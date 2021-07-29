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Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за границы

Анна Арсеньева
2 часа назад

Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за границы домой. Об этом говорится в приказе главы ведомства Анны Поповой, размещенном на официальном портале правовой информации.

Изменены правила въезда россиян в страну из-за границы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь вернувшиеся на родину россияне должны загрузить результату ПЦР-тестов на портал Госуслуг в течение четырех дней со дня прибытия в страну.

"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", — говорится в постановлении.

До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее "Рамблер" сообщал, что реклама для туристов возмутила турков.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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