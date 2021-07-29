Изменены правила въезда россиян в страну из-за границы

Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за границы домой. Об этом говорится в приказе главы ведомства Анны Поповой, размещенном на официальном портале правовой информации.
Теперь вернувшиеся на родину россияне должны загрузить результату ПЦР-тестов на портал Госуслуг в течение четырех дней со дня прибытия в страну.
"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", — говорится в постановлении.
До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что реклама для туристов возмутила турков.