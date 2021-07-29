"Где беженцы": реклама для туристов возмутила турков

«Вы показываете все то, против чего сами же и боретесь в нашей стране. Это лицемерно», «Мне кажется забавным, что в правительстве сидят жесткие исламисты, а туристам вы показываете то, что вы хотите искоренить», «О какой ночной жизни вы говорите? О музыке, которая запрещена указами? О налоге на алкоголь?», «Видео не отражает реальности. Ничего из жизни не показано. Где афганские и сирийские беженцы, заполонившие город?», — возмутились в комментариях.