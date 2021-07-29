"Где беженцы": реклама для туристов возмутила турков

Канал Go Türkiye, принадлежащий Министерству по туризму Турции, опубликовал на YouTube рекламный ролик об отдыхе в Стамбуле. То, как показали город на видео, разозлило пользователей сети.
В рекламе показали главные достопримечательности Стамбула, сувенирные лавки, дорогие рестораны, роскошные гостиницы и люксовые автомобили. Однако ролик набрал три тысячи дизлайков. Пользователи сети написали, что все показанное для туристов не соответствует реальной жизни в Турции.
«Вы показываете все то, против чего сами же и боретесь в нашей стране. Это лицемерно», «Мне кажется забавным, что в правительстве сидят жесткие исламисты, а туристам вы показываете то, что вы хотите искоренить», «О какой ночной жизни вы говорите? О музыке, которая запрещена указами? О налоге на алкоголь?», «Видео не отражает реальности. Ничего из жизни не показано. Где афганские и сирийские беженцы, заполонившие город?», — возмутились в комментариях.
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