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"Море в пепле": россиянка в Турции раскрыла реальную обстановку с пожарами

Диана Товсепова
2 часа назад

Россиянка, отдыхающая в турецком курортном городе Сиде, рассказала о реальной обстановке с пожарами. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала Mash.

"Дым, море в пепле": россиянка в Турции о пожаре
Фото: @omerkanburoglu/Twitter@omerkanburoglu/Twitter

По словам российской туристки Александры, 28 июля в 10 утра по местному времени над городам образовалась огромная дымовая завеса.

"Огромная дымовая завеса, море в пепле... горит лес между Сиде и Антальей...

В гостинице сказали, что в местности, где горит лес, очень много экскурсий проводится...", — рассказала она.

Самолеты на глазах туристов зачерпывали воду из моря и тушили лес. Причем власти уже начали эвакуацию жилых кварталов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о ситуации в Анталье.

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