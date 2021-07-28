"Дым, море в пепле": россиянка в Турции о пожаре

Россиянка, отдыхающая в турецком курортном городе Сиде, рассказала о реальной обстановке с пожарами. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала Mash.

Фото: @omerkanburoglu/Twitter @omerkanburoglu/Twitter

По словам российской туристки Александры, 28 июля в 10 утра по местному времени над городам образовалась огромная дымовая завеса.

"Огромная дымовая завеса, море в пепле... горит лес между Сиде и Антальей...

В гостинице сказали, что в местности, где горит лес, очень много экскурсий проводится...", — рассказала она.

Самолеты на глазах туристов зачерпывали воду из моря и тушили лес. Причем власти уже начали эвакуацию жилых кварталов.