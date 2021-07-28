Кожухов раскритиковал российские курорты

Известный российский телеведущий и путешественник Михаил Кожухов раскритиковал отечественные курорты из-за плохого сервиса. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

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Кожухов рассказал, что несмотря на то, что считает Россию прекрасной страной, путешествовать по ней отнюдь не просто.

«То есть легче сделать путешествие в Новую Зеландию, чем на Колыму. Потому что как только перед тобой и прекрасной родиной возникает человек, то может оказаться, что у вас с ним представления о комфорте, сервисе и уюте абсолютно разные», —отметил Кожухов.

Телеведущий заявил, что на «вожделенной для многих» Камчатке уже начался «курортный синдром». По его мнению, местные жители будто пытаются заработать деньги на отдыхающих на несколько лет вперед.

Кожухов призвал россиян не экономить на поездках, потому как впечатления от них останутся навсегда. Кожухов также предположил, что в РФ начнется ажиотаж на поездки за границу, сразу же, как только Россия выйдет из «красной зоны».