В России запустят новый лоукостер

S7 Group создаст новый лоукостер в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы совета директоров S7 Airlines Татьяну Филева.

Сообщается, что для полетов будут использоваться самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел. Ожидается, что лоукостер начнет работать в июле 2022 года.

Как сообщила Филева, это будет другая компания со своей бизнес-моделью и маршрутной сетью. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines.