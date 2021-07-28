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В России запустят новый лоукостер

Елизавета Назарова
1 час назад

S7 Group создаст новый лоукостер в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы совета директоров S7 Airlines Татьяну Филева.

В России запустят новый лоукостер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что для полетов будут использоваться самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел. Ожидается, что лоукостер начнет работать в июле 2022 года.

Как сообщила Филева, это будет другая компания со своей бизнес-моделью и маршрутной сетью. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновит авиасообщение с двумя странами.

Новости путешествий,АК S7,
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