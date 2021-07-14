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Россия возобновит авиасообщение с двумя странами

Анна Арсеньева
2 часа назад
С 24 июля Россия восстанавливает авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Россия возобновит авиасообщение с двумя странами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Рейсы будут возобновлены на взаимной основе. Самолеты будут следовать по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца по четыре раза в неделю. Также будут рейсы из Санкт-Петербурга в Париж и в Ниццу по два раза в неделю.
С 24 июля также будут восстановлены полеты в Чехию. Россияне смогут улететь из Москвы в Прагу четыре раза в неделю.
Кроме того, на заседании приняли решение увеличить число рейсов из России в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.
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