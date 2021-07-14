Россия возобновит авиасообщение с двумя странами

С 24 июля Россия восстанавливает авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Рейсы будут возобновлены на взаимной основе. Самолеты будут следовать по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца по четыре раза в неделю. Также будут рейсы из Санкт-Петербурга в Париж и в Ниццу по два раза в неделю.

С 24 июля также будут восстановлены полеты в Чехию. Россияне смогут улететь из Москвы в Прагу четыре раза в неделю.