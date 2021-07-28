Туристический кэшбек в России продлили до 31 августа

Ранее окно продаж путевок по туристическому кэшбеку закрывалось 31 июля.
"Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По словам Догузовой, туристы смогут спланировать свои поездки на осень. Кроме того, заканчивается сезон отпусков, поэтому отдых начинает дешеветь.
"Осенью можно комфортно продолжать путешествовать по югу России с акцентом на культурно-познавательный туризм. Отправиться в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург. Красива осень в горах. Те, кому нравится активный отдых, едут на Алтай, Кавказ, в Сибирь, на Урал. И, конечно, осенью актуален оздоровительный отдых - в КавМинВодах, на Белакурихе, по всей стране"
Ранее "Рамблер" сообщал, какая привычка россиян раздражает соотечественников на пляже.