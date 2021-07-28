Туристический кэшбек в России продлили до 31 августа

"Осенью можно комфортно продолжать путешествовать по югу России с акцентом на культурно-познавательный туризм. Отправиться в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург. Красива осень в горах. Те, кому нравится активный отдых, едут на Алтай, Кавказ, в Сибирь, на Урал. И, конечно, осенью актуален оздоровительный отдых - в КавМинВодах, на Белакурихе, по всей стране"