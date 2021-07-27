Какая привычка россиян раздражает соотечественников на пляже

Российские туристы назвали раздражающую их привычку соотечественников на пляжах. Об этом сообщили результаты опроса портала TourDom. Отдыхающим не нравится, когда кто-то занимает лежаки заранее.

Такая привычка вызывает негативные эмоции у 43 процентов респондентов. При этом 22 процента заявили, что они занимают место подобным образом, хотя и осознают, что это не совсем этично.

Всего шесть процентов людей считают приемлемым занимать лежаки и уходить по своим делам. Они объясняют свое поведение желанием провести больше времени у моря.

Каждый десятый турист рассказал, что предпочитает выбирать гостиницы и базы отдыха, где наличие лежаков соответствует количеству гостей или регулируется персоналом.