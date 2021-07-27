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Какая привычка россиян раздражает соотечественников на пляже

Даня Виттиг
2 часа назад

Российские туристы назвали раздражающую их привычку соотечественников на пляжах. Об этом сообщили результаты опроса портала TourDom. Отдыхающим не нравится, когда кто-то занимает лежаки заранее.

Какая привычка россиян раздражает соотечественников на пляже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такая привычка вызывает негативные эмоции у 43 процентов респондентов. При этом 22 процента заявили, что они занимают место подобным образом, хотя и осознают, что это не совсем этично.

Всего шесть процентов людей считают приемлемым занимать лежаки и уходить по своим делам. Они объясняют свое поведение желанием провести больше времени у моря.

Каждый десятый турист рассказал, что предпочитает выбирать гостиницы и базы отдыха, где наличие лежаков соответствует количеству гостей или регулируется персоналом.

Однако около пяти процентов не помнят, когда последний раз сталкивались с подобной привычкой россиян, остальные опрошенные признались, что предпочитают отдыхать в низкий сезон, когда поток туристов снижается.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие туристы самые проблемные.

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