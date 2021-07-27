Россияне массово захотели улететь в Венгрию

С 27 июля Венгрия открывает въезд для вакцинированных от коронавируса российских туристов. И россияне массово заинтересовались билетами в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса путешествий Aviasales.

Авиабилеты в республику стали искать чаще на 63 процента. Туристов также заинтересовало, как улететь из Венгрии в Италию — поисковые запросы по этому маршруту увеличились на 89 процентов. После новости об открытии Венгрии спрос на авиабилеты вырос и в Будапешт в шесть раз.