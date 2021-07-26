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Туры в Египет могут резко подорожать

Стелла Шмель
2 часа назад

Стоимость туров в Египет может подняться в цене. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Туроператоры предполагают, что цена на отдых может подняться на фоне высокого спроса и ограниченности перевозок. Известно, что авиакомпаниям могут разрешить выполнять один-два грузопассажирских рейса в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в неделю. Но и эта мера существенно не повлияет.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом планируется возобновить 9 августа.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянам назвали способы получения визы в Египет.

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