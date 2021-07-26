Туры в Египет могут резко подорожать

Стоимость туров в Египет может подняться в цене. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Туроператоры предполагают, что цена на отдых может подняться на фоне высокого спроса и ограниченности перевозок. Известно, что авиакомпаниям могут разрешить выполнять один-два грузопассажирских рейса в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в неделю. Но и эта мера существенно не повлияет.