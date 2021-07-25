Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Об этом сообщает портал URA.RU.
По словам эксперта, турецкое правительство сейчас обсуждает введение обязательного карантина для россиян. Некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают ввести более жесткие меры, одна из которых - закрытие границ.
"Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду", — считает Михаил Мальцев.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал о "бардаке" в Турции.