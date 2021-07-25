Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам эксперта, турецкое правительство сейчас обсуждает введение обязательного карантина для россиян. Некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают ввести более жесткие меры, одна из которых - закрытие границ.