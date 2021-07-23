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"Тут творится бардак": россиянин — о поездке в Турцию

Елизавета Назарова
2 часа назад

Игорь отдыхает вместе со своей семьей в Турции. Для отдыха они выбрали отель, расположенный на побережье между Аланьей и Сиде. Он рассказал "Рамблеру" о своих впечатлениях от отдыха.

"Тут творится бардак": россиянин — о поездке в Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Прежде всего хочу сказать, что в Турцию из Москвы самолеты летают несколько раз в день. Все полные. Вместе с нами было еще несколько рейсов, поэтому уже в Москве мы готовились к тому, что на паспортном контроле будем стоять долго"

Так и произошло, на паспортном контроле, по словам туриста, было очень много людей. Очередь, по оценкам Игоря, длилась от часа до двух. Позднее в туристическом автобусе пришлось ждать других туристов, которые оказались в конце очереди.

Сейчас в Турции отдыхают преимущественно русские туристы, если сравнивать с предыдущими годами.

"Мы были в этом же отеле два года назад. Он позиционировал себя как гостиница для европейцев. Было много поляков, немцев. Сейчас — одни русские. Как будто приехали в Краснодарский край"

Теперь шведский стол в отелях выглядит по-другому. Люди стоят в очередях, показывают, какое блюдо они хотят, а сотрудник отеля накладывает им. Ограничений на порции нет. Однако такая система провоцирует большие очереди к блюдам шведского стола.

По словам Игоря, в отелях санитарные нормы не соблюдают. В масках ходит только персонал, при этом все маски спущены на нос. Ситуация ухудшается во время вечерних развлечений.

"Мы были вчера на шоу и там происходил какой-то бардак. Ни одного человека в маске, все сидят друг у друга на головах. По прилету все сдают тесты, но это не значит, что никто не может занести коронавирус в отель"

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