Россия возобновляет рейсы на египетские курорты

Такое решение было принято в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Авиаперелеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Москвы возобновятся с 9 августа. На каждом из маршрутов будет еженедельно выполняться по пять рейсов.
Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки,
— сообщает оперативный штаб.
Также с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Доминиканской Республикой, Бахрейном и Молдавией (по 3 рейса в неделю).
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Греция ужесточила ограничения для туристов.