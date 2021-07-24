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Россия возобновляет рейсы на египетские курорты

Александра Нечаева
2 часа назад

Такое решение было принято в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия возобновляет рейсы на египетские курорты
Фото: DepositphotosDepositphotos

Авиаперелеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Москвы возобновятся с 9 августа. На каждом из маршрутов будет еженедельно выполняться по пять рейсов.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки,

— сообщает оперативный штаб.

Также с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Доминиканской Республикой, Бахрейном и Молдавией (по 3 рейса в неделю).

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Греция ужесточила ограничения для туристов.

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