Россия возобновляет рейсы на египетские курорты

Такое решение было принято в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Авиаперелеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Москвы возобновятся с 9 августа. На каждом из маршрутов будет еженедельно выполняться по пять рейсов.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки,

— сообщает оперативный штаб.

Также с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Доминиканской Республикой, Бахрейном и Молдавией (по 3 рейса в неделю).