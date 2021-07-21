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Греция ужесточила ограничения для туристов

Анна Арсеньева
22 минуты назад
В Греции ввели ужесточили антиковидные меры: без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации ограничены передвижения туристов по стране. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.
Около 2,5 тысячи человек не смогли отправиться в круизы на острова из-за отсутствия необходимых документов. Туристам отказали в посадке на пассажирские суда.
По словам министра морского транспорта Янниса Плакиотакиса, наличие ПЦР-тестов проверяет береговая охрана. До этого контроль за соблюдением эпидемиологических мер осуществляли портовые власти.
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