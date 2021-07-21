Греция ужесточила ограничения для туристов

В Греции ввели ужесточили антиковидные меры: без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации ограничены передвижения туристов по стране. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.

Около 2,5 тысячи человек не смогли отправиться в круизы на острова из-за отсутствия необходимых документов. Туристам отказали в посадке на пассажирские суда.