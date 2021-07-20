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Турция опровергла закрытие страны для туристов

Катерина Саломе
31 минуту назад
Турция опровергла возможное закрытие границ из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта» для иностранных туристов. Об этом сообщается в официальном заявлении посольства Турции в России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Турция опровергла закрытие страны для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности»,
— говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что политик во время своего выступления в эфире телеканала CNN Turk не делал заявлений о введении ограничений на въезд в страну иностранных путешественников.
Новости путешествий,CNN,
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