Турция опровергла закрытие страны для туристов

Турция опровергла возможное закрытие границ из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта» для иностранных туристов. Об этом сообщается в официальном заявлении посольства Турции в России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».«Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.Кроме того, в посольстве подчеркнули, что политик во время своего выступления в эфире телеканала CNN Turk не делал заявлений о введении ограничений на въезд в страну иностранных путешественников.Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Турция предложила России возобновить полеты на курорты.