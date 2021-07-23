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Россиянка опровергла миф о назойливости турков

Даня Виттиг
1 час назад

Россиянка побывала в Турции и опровергла миф о том, что местные мужчины назойливо проявляют внимание к приезжим девушкам, и рассказала об отношении жителей республики к русским. Текст об этом она выложила на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка опровергла миф о назойливости турков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Девушка отметила, что для того, чтобы «по-настоящему оценить, как местное население относится к русским», нужно приезжать в страну «своим ходом».

«То, как к нам относится персонал в отелях, в которых отдыхают русские туристы, — совсем не показатель», — считает автор блога.

По мнению туристки, путешественники и сами порой ведут себя неприлично — в связи с этим персонал отеля тоже «позволяет себе тоже некрасивое поведение». Однако во время одиночного тура по стране она встречала исключительно доброжелательное отношение турков.

Девушка отметила, что не одни турки пристают с просьбой познакомиться. Не меньший интерес к женщинам проявляют и в России, Италии или Испании.

«Достаточно дать понять, что ты не заинтересована, и чаще всего вас оставят в покое. В любом случае, никакой опасности в Турции для женщин нет», — заверила путешественница.

При этом автор блога призвала женщин не обольщаться и не принимать за попытки флирта «настойчивые призывы» продавцов на рынке, пляже или в кафе.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему турки называют всех россиянок "Наташами".

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