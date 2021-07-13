Почему турки называют россиянок "Наташами"

Многие россиянки, путешествующие в Турцию, обратили внимание, что сотрудники отеля часто называют многих девушек славянской внешности "Наташами". Именно это имя стало популярно у турков. На самом деле для женщин это несет определенные проблемы, а у турков несет негативный подтекст. "Рамблер" рассказывает, почему так исторически сложилось, что все турки называют женщин славянской внешности "Наташами".
Популярное имя из 90-х
Когда на постсоветском пространстве начал распространяться заграничный туризм, одним из самых популярных направлений оказалась Турция. Имя Наталья было одним из самых распространенных в те времена, поэтому в Турцию приезжало действительно много женщин с таким именем. Из-за того, что для турецкого языка оно более созвучно по гласным и согласным, местные выбрали его и стали называть так многих девушек славянской внешности.
Уже после того, как подобное прозвище распространилось в Турции, оно стало популярно и в других странах, куда можно было дешево слетать. Например, такие прозвища можно услышать в Египте и Тунисе.
Девушки легкого поведения
Это не миф. Действительно многие женщины приезжали в Турцию для легкого заработка. Так, имя Наташа стало синонимом среди турков для женщин легкого поведения. Те девушки, которые приезжали на заработки, сами начали представляться именем Наташа, которое легко запоминалось и ассоциировалось с девушками славянской внешности, наиболее популярными среди турков. Так имя Наташа приобрело негативный оттенок у местных.
Кроме того, многие женщины путешествовали в Турцию ради того, чтобы найти себе мужчину на одну ночь. Их тоже начали называть Наташами. Ситуация дошла до того, что в турецком жаргоне появилось слово nataşa, означающее девушку легкого поведения.
"Настоящая любовь"
Однако в турецком языке есть два слова Nat и Ask, которые при произношении дают звучание "Наташк", созвучное имени Наталья. Это переводится как "настоящая любовь", поэтому турки, которые называют русских женщин Натальями, не всегда дают слову негативный подтекст. Иногда они хотят сделать девушке комплимент, называя ее этим именем.