Почему турки называют россиянок "Наташами"

Многие россиянки, путешествующие в Турцию, обратили внимание, что сотрудники отеля часто называют многих девушек славянской внешности "Наташами". Именно это имя стало популярно у турков. На самом деле для женщин это несет определенные проблемы, а у турков несет негативный подтекст. "Рамблер" рассказывает, почему так исторически сложилось, что все турки называют женщин славянской внешности "Наташами".

Популярное имя из 90-х

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Когда на постсоветском пространстве начал распространяться заграничный туризм, одним из самых популярных направлений оказалась Турция. Имя Наталья было одним из самых распространенных в те времена, поэтому в Турцию приезжало действительно много женщин с таким именем. Из-за того, что для турецкого языка оно более созвучно по гласным и согласным, местные выбрали его и стали называть так многих девушек славянской внешности.

Уже после того, как подобное прозвище распространилось в Турции, оно стало популярно и в других странах, куда можно было дешево слетать. Например, такие прозвища можно услышать в Египте и Тунисе.

Девушки легкого поведения

Это не миф. Действительно многие женщины приезжали в Турцию для легкого заработка. Так, имя Наташа стало синонимом среди турков для женщин легкого поведения. Те девушки, которые приезжали на заработки, сами начали представляться именем Наташа, которое легко запоминалось и ассоциировалось с девушками славянской внешности, наиболее популярными среди турков. Так имя Наташа приобрело негативный оттенок у местных.

Кроме того, многие женщины путешествовали в Турцию ради того, чтобы найти себе мужчину на одну ночь. Их тоже начали называть Наташами. Ситуация дошла до того, что в турецком жаргоне появилось слово nataşa, означающее девушку легкого поведения.

"Настоящая любовь"