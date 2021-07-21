Эксперты заявили о рекордном кризисе в туризме

Всемирная туристская организация (UNWTO) заявила, что с января по май текущего года международный туризм снизился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки", - сообщили в организации.
За первые пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 миллионов меньше международных прибытий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году.
По мнению экспертов UNWTO мировой туризм сможет восстановиться не ранее 2023 года.