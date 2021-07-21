Эксперты заявили о рекордном кризисе в туризме

Всемирная туристская организация (UNWTO) заявила, что с января по май текущего года международный туризм снизился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

За первые пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 миллионов меньше международных прибытий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году.