Италия откроется для россиян в сентябре

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано озвучил возможный срок открытия страны для российских туристов — они смогут посетить республику в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Пандемия коронавируса, как заявил посол, «свела к нулю» поток туристов из РФ в Италию. Однако в сентябре, по его мнению, летний сезон может продолжиться:

«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию», — отметил Терраччано.

Снижение роста заболеваемости COVID-19 — это ключевой фактор возобновления приема российских туристов, отметил посол.