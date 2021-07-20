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В Италии назвали предположительный срок открытия страны для россиян

Диана Товсепова
1 час назад
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано озвучил возможный срок открытия страны для российских туристов — они смогут посетить республику в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.
Италия откроется для россиян в сентябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пандемия коронавируса, как заявил посол, «свела к нулю» поток туристов из РФ в Италию. Однако в сентябре, по его мнению, летний сезон может продолжиться:
«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию», — отметил Терраччано.
Снижение роста заболеваемости COVID-19 — это ключевой фактор возобновления приема российских туристов, отметил посол.
Сейчас въезд в Италию разрешен только путешественникам, имеющим уважительные причины (работа, учеба, лечение, а также наличие постоянного вида на жительство).
Ранее "Рамблер" сообщал об "открытии" Вьетнама.
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