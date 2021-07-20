Власти Вьетнама в скором времени планируют возобновить прием туристов — въезд в страну разрешат переболевшим коронавирусом и вакцинированным, в том числе и российским «Спутником V». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристов пустят во Вьетнам со справкой о перенесенном вирусе или при условии полной вакцинации. В любом случае нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

К октябрю Министерство культуры , спорта и туризма Вьетнама запланировало запустить шестимесячную программу по восстановлению туризма. Первым для туристов станет доступен остров Фукуок — курорт планирует "впускать" около 2-3 тысяч отдыхающих в месяц и размещать их в определенных районах.