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Вьетнам разрешит въезд вакцинированным «Спутником V»

Диана Товсепова
2 часа назад
Власти Вьетнама в скором времени планируют возобновить прием туристов — въезд в страну разрешат переболевшим коронавирусом и вакцинированным, в том числе и российским «Спутником V». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туристов пустят во Вьетнам со справкой о перенесенном вирусе или при условии полной вакцинации. В любом случае нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.
К октябрю Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама запланировало запустить шестимесячную программу по восстановлению туризма. Первым для туристов станет доступен остров Фукуок — курорт планирует "впускать" около 2-3 тысяч отдыхающих в месяц и размещать их в определенных районах.
Спустя три месяца квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч человек в месяц. Помимо этого, будет расширена география открытых курортов и территория передвижения туристов.
Ранее "Рамблер" сообщал о бюджетном отдыхе в Египте.
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