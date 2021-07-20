Россиянин рассказал о бюджетном отдыхе в Египте

Турист из России вопреки ограничениям на чартерное сообщение отправился отдохнуть в Египте. Путешественник поделился подробностями поездки на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина добрался до курортного Шарм-эль-Шейха с пересадкой в Каире, где на прохождение паспортного контроля и получение багажа потребовалось полчаса. Затем, по словам туриста, всех пассажиров развезли по отелям на специальной маршрутке.

«Трансфер очень удачный, ночью не успеваешь даже понять ничего»,

— отметил путешественник.

Россиянин признался, что был приятно удивлен быстрым процессом заселения в отель, а также обилием зелени на территории. Вся необходимая инфраструктура, включая магазины и кафе, была в пешей доступности.

Но мужчина выделил также и недостаток отеля. Он отметил, что было неудобно добираться до пляжа, приходилось ехать на автобусе.

«Будете говорить "идиот", но я, например, за неделю отпуска на море был три раза от силы. Окунулся и назад, в бассейне мне было очень комфортно»,