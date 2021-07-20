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Побывавший вопреки ограничениям в Египте россиянин рассказал о бюджетном отдыхе

Катерина Саломе
3 часа назад
Турист из России вопреки ограничениям на чартерное сообщение отправился отдохнуть в Египте. Путешественник поделился подробностями поездки на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин рассказал о бюджетном отдыхе в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина добрался до курортного Шарм-эль-Шейха с пересадкой в Каире, где на прохождение паспортного контроля и получение багажа потребовалось полчаса. Затем, по словам туриста, всех пассажиров развезли по отелям на специальной маршрутке.
«Трансфер очень удачный, ночью не успеваешь даже понять ничего»,
— отметил путешественник.
Россиянин признался, что был приятно удивлен быстрым процессом заселения в отель, а также обилием зелени на территории. Вся необходимая инфраструктура, включая магазины и кафе, была в пешей доступности.
Но мужчина выделил также и недостаток отеля. Он отметил, что было неудобно добираться до пляжа, приходилось ехать на автобусе.
«Будете говорить "идиот", но я, например, за неделю отпуска на море был три раза от силы. Окунулся и назад, в бассейне мне было очень комфортно»,
— рассказал турист, добавив, что стоимость восьмидневного тура для двоих в четырехзвездочном отеле обошлась в 61 тысячу рублей на двоих.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что досмотр в аэропорту Египта возмутил россиянку.
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