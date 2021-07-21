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Россиянин рассказал о неприятном запахе и грязи в море в Крыму

Елизавета Назарова
1 час назад
Россиянин отдохнул в Феодосии и рассказал о грязном море в городе. По его словам, там плавают коричневые зловонные массы, а рядом купаются окружающие. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянин раскритиковал море в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина отметил, что в одном из мест канализация выходит в море, а на соседнем пляже купаются отдыхающие. По его словам, это происходит уже много лет.
"Длится это годами и ничего не меняется. Там и проходить тошно, а некоторые еще и собачек выгуливают"
Он также отметил, что не понимает, почему туристы плавают в грязной воде, если в нескольких километрах от Феодосии есть чистые пляжи.
При этом он сам считает, что Феодосия — красивый туристический город, где можно найти себе занятие по душе.
"Я искренне считаю, что это один из лучших и самых интересных городов Крыма. Есть что посмотреть и где погулять. Жаль, что с морем ситуация вообще не меняется"
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