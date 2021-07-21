Россиянин раскритиковал море в Крыму

Россиянин отдохнул в Феодосии и рассказал о грязном море в городе. По его словам, там плавают коричневые зловонные массы, а рядом купаются окружающие. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Мужчина отметил, что в одном из мест канализация выходит в море, а на соседнем пляже купаются отдыхающие. По его словам, это происходит уже много лет.

"Длится это годами и ничего не меняется. Там и проходить тошно, а некоторые еще и собачек выгуливают"

Он также отметил, что не понимает, почему туристы плавают в грязной воде, если в нескольких километрах от Феодосии есть чистые пляжи.

При этом он сам считает, что Феодосия — красивый туристический город, где можно найти себе занятие по душе.