Почему туристы и местные жалуются на высокие цены в Крыму

О высоких ценах в Крыму говорят не только туристы, но и местные жители. С одной стороны, на полуострове стали строиться дороги, наладился туристический бизнес. С другой, многие россияне теперь не могут позволить себе бюджетный отдых на юге. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Все отели в Крыму стоят дороже, чем в Турции и Египте. При этом хорошим ремонтом или сервисом они похвастать не могут. Поэтому люди продолжают "отдыхать дикарями", а местные жители сдают свое жилье, чтобы заработать.

Местные жалуются, что туристы требуют кондиционеры, душ с горячей водой, полотенца с тапочками, поэтому скромную комнату при доме сдать стало гораздо труднее. Из-за санкций в Крыму нельзя снять номер в отеле или апартаменты через привычные Booking и Airbnb.

Также в Крыму продолжаются проблемы с водой. В 2014 году со стороны Украины перекрыли вододоснабжение по Северо-Крымскому каналу, который ранее практически полностью обеспечивал потребности полуострова.

Сетевых кафе на полуострове тоже не будет, поэтому цены могут быть несколько завышенными. Однако все есть вариант пообедать в столовой, но и качество еды будет соответствующим: просто и вкусно.

В Крыму нет Пятерочки, Магнита, Ашана или Перекрестка. Поэтому продукты проще купить рынках, там и цены ниже, и ассортимент лучше.